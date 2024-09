Iliad sta presentando sul mercato una serie di offerte vantaggiose e ricche che mettono a disposizione degli utenti opzioni davvero allettanti. A tal proposito, l’operatore ha reintrodotto nel suo piano tariffario la promo Giga 180. Quest’ultima offre minuti ed SMS illimitati verso tutti e 180GB di traffico internet in 4G e 5G. Inoltre, sono inclusi anche 11GB in roaming per l’Unione Europea.

All’offerta si aggiungono anche una serie di vantaggi extra come “Mi richiami” e “Hotspot”. Il prezzo mensile dell’offerta è di 9,99euro. Inoltre, è previsto il costo di attivazione pari a 9,99euro. Iliad Giga 180 è disponibile per tutti gli utenti che intendono cambiare operatore telefonico richiedendo un nuovo numero.

Vantaggi e offerte messe a disposizione da Iliad

Oltre a Giga 180, l’operatore offre sul mercato una serie di promozioni estremamente vantaggiose. Ognuna di quest’ultime mette a disposizione minuti, messaggi e giga per la connessione internet. Il pacchetto dati e il prezzo sono variabili e promettono di adattarsi alle diverse esigenze dei nuovi utenti.

Tra le principali offerte c’è Iliad Giga 120. Quest’ultima mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti e 120GB di traffico internet in 4G o 4G+. Per l’UE sono disponibili 9GB in roaming. Il costo mensile della promo è 7,99euro. Mentre il prezzo per l’attivazione è pari a 9,99euro.

Un’ulteriore offerta estremamente vantaggiosa è Iliad Giga 250. Attivandola gli utenti ottengono minuti ed SMS illimitati e 250GB di traffico internet in 4G, 4G+ e 5G. Per l’UE sono disponibili invece 13GB in roaming. Il costo mensile è di 11,99 euro. Mentre l’attivazione prevede un pagamento pari a 9,99euro.

Gli utenti interessati per procedere all’attivazione delle promo Iliad possono recarsi in uno degli oltre 6000 punti vendita dell’operatore. In alternativa, è possibile procedere online sul sito web ufficiale Iliad cercando le apposite pagine dedicate. Le promozioni messe a disposizione dall’operatore sono estremamente vantaggiose e rappresentano un’alternativa valida per molti nuovi utenti.