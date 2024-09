Expert: Il meglio della tecnologia sempre al passo con i tempi

Expert è il luogo perfetto per chi desidera il massimo della tecnologia all’avanguardia. Con una gamma vastissima di prodotti appena lanciati sul mercato! Non dovrete mai attendere troppo per mettere le mani sulle ultime innovazioni. Smartphone, laptop, tablet e tanto altro sono sempre disponibili con i modelli più tech. Ma non è tutto! Grazie a offerte esclusive, volantini sempre ricchi di sorprese e la possibilità di acquistare sia online che nei tanti negozi fisici, Expert rende facile trovare il prodotto che fa per voi. Expert possiede una selezione incredibile di prodotti. Che siate appassionati del mondo Apple o preferiate altri marchi di punta, troverete sempre la soluzione ideale a prezzi competitivi.

L’iPhone 16 ora ordinabile da Expert

L’attesa è finita! Expert vi dà la possibilità di preordinare il nuovissimo iPhone 16, l’ultima meraviglia tecnologica targata Apple. Questo non è solo uno smartphone, ma una vera e propria rivoluzione! Il design raffinato con bordi più sottili e corpo in titanio, unito a un display più ampio, rende l’iPhone 16 un capolavoro di eleganza e potenza. Se volete il top del top, il modello iPhone 16 Pro Max, con il suo spettacolare display da 6,9″, vi lascerà a bocca aperta. Preferite qualcosa di più compatto ma altrettanto performante? L’iPhone 16 Pro con schermo da 6,3″ è perfetto per voi.

E le prestazioni? Grazie al nuovo chip A18 Pro, l’iPhone 16 acquistabile da Expert vi garantirà una velocità senza precedenti, adatta a qualsiasi compito, dal gaming alle applicazioni più impegnative. Per gli amanti della fotografia, la nuova fotocamera ultra-grandangolare da 48MP offre scatti professionali in qualsiasi condizione di luce. E non dimentichiamo i video in Dolby Vision 4K a 120 fps! Avrete risultati cinematografici da veri professionisti! Non vi preoccupate dell’autonomia. Con una batteria che dura fino a 33 ore di riproduzione video sul Pro Max e 27 ore sul Pro. Sarete pronti per affrontare ogni giornata con energia e stile. Con l’autunno che porta aria di cambiamento, non è forse il momento ideale per un aggiornamento tecnologico? Correte da Expert o visitate il sito per preordinare l’iPhone 16 e portare il futuro nelle vostre mani!