Esselunga ed elettrodomestici: PREZZI FOLLI fino a fine ottobre

Fino alla fine di ottobre, Esselunga propone delle offerte eccezionali su una vasta gamma di elettrodomestici che vi lasceranno senza parole. Lavatrici, frigoriferi e cantinette per il vino sono tutti in vendita a prezzi talmente vantaggiosi che sarà impossibile resistere.

State pensando di rinnovare la vostra cucina o avete bisogno di un nuovo elettrodomestico per la casa? Esselunga ha pensato a tutto! Grazie a queste promozioni folli, potrete acquistare modelli di ultima generazione che daranno un tocco di modernità e stile alla vostra casa. Il tutto sarà vostro senza svuotare il portafoglio! L’autunno è il momento perfetto per rinnovare: con l’arrivo della stagione, il cambiamento è nell’aria, e cosa c’è di meglio di un nuovo elettrodomestico?

Esselunga vi sorprende con prezzi imbattibili

Tra le offerte più incredibili che Esselunga propone, c’è la lavatrice Samsung Ai Control WW11DG6B85. Con prestazioni elevate e un design elegante, è in promozione a soli 579€. È forse arrivato il momento di sostituire la vostra vecchia lavatrice? Con questo prezzo e la qualità Samsung, la tentazione è più che forte! E non è finita qui! Se avete bisogno di un nuovo frigorifero, Esselunga ha diverse opzioni da proporvi. Per esempio, il Frigorifero Samsung RF48A400EM9 è in offerta a 899€, un prezzo pazzesco per un modello così tecnologicamente avanzato. Preferite una soluzione più economica? Nessun problema! Ci sono alternative come il Frigorifero Combinato Hisense RB440N4BCE a soli 479€ o il Frigorifero Sharp SJ-FBA09DMXPE a 489€.

Non è forse il momento di dare un tocco di novità alla cucina? Ma se amate il buon vino, c’è qualcosa che non potete lasciarvi sfuggire: la Cantinetta vini Hisense RW12D4NWG0, proposta a 279€. Perfetta per conservare al meglio le vostre bottiglie, aggiunge anche un tocco di classe alla casa. Esselunga vi offre queste occasioni irripetibili fino alla fine di ottobre. Visitate subito il sito ufficiale o recatevi nel punto vendita più vicino per scoprire tutte le altre offerte. Non è forse il momento giusto per fare un po’ di shopping e rinnovare la casa con stile?