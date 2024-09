1Mobile ha lanciato una nuova promozione dedicata ai nuovi utenti, denominata Flash 220 Limited Edition. Essa si rivolge a chi effettua la portabilità del proprio numero o acquista una nuova SIM. L’offerta prevede 220GB di traffico dati, minuti illimitati verso i numeri nazionali e 90 SMS. Il tutto a un prezzo di soli 4,99€ per il primo mese. Mentre dal secondo in poi il costo salirà a 9,99€. L’attivazione è completamente gratuita per chi trasferisce il proprio numero da un altro operatore. Invece per coloro richiedono una nuova SIM è previsto il pagamento di un contributo di 9,99€.

1Mobile: condizioni speciali e modalità di attivazione

La promozione è attivabile fino al 30 settembre 2024 e si rinnova in automatico ogni mese. È però importante notare che il traffico dati non utilizzato non sarà cumulabile con quello successivo. L’offerta è valida anche per l’uso all’interno dell’Unione Europea, in conformità con la normativa vigente. In più, il piano è disponibile per tutti i dispositivi compatibili, tranne per alcuni modelli che potrebbero presentare limitazioni tecniche. Tra questi, i dispositivi BlackBerry con sistema operativo proprietario e alcuni telefoni di marchi come Brondi e Wiko.

Per usufruire di Flash 220 Limited Edition, è necessario completare la portabilità entro il primo rinnovo o comunque entro 30 giorni dall’attivazione della SIM. In caso contrario, verrà addebitato il costo dell’attivazione che è stato inizialmente offerto gratuitamente. Tale soluzione può essere attivata comodamente online tramite l’app ufficiale o l’area riservata del sito di 1Mobile. Qui sarà anche possibile monitorare i consumi, il credito residuo e i rinnovi.

Se poi si decide di cambiare operatore entro i primi 180 giorni, 1Mobile tratterrà i bonus ottenuti al momento dell’attivazione. In più, l’offerta può essere sospesa in caso di credito insufficiente per due rinnovi consecutivi. Ma è possibile ripristinarla immediatamente con una ricarica adeguata. Se comunque siete interessati ad altre proposte vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’ operatore.