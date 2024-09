Quando parliamo di Android Auto facciamo sempre riferimento ad un importante sistema operativo sviluppato da Google e pensato appositamente per le vetture. Non a caso, l’obiettivo è quello di offrire una migliore esperienza di guida a ciascun conducente.

Nelle scorse ore, Android Auto ha ricevuto un importante aggiornamento che va ad ottimizzare ulteriormente i servizi offerti a bordo auto. Secondo quanto diffuso, l’aggiornamento riguarderebbe il sistema implementato delle auto elettriche. Scopriamo nel corso dell’articolo quali sono le novità che interessano il sistema operativo Android grazie al nuovo aggiornamento ricevuto.

Android Auto: nuovo aggiornamento per il sistema operativo

Come accennato in apertura, Android Auto consente ai conducenti di migliorare la propria esperienza a bordo auto grazie ad un sistema operativo che offre numerose funzionalità. Nelle scorse ore, Android Auto ha ricevuto un importante aggiornamento che riguarda le vetture elettriche.

Nello specifico, l’aggiornamento del sistema Android riguarderebbe tutte quelle auto a propulsione elettrica dotate della presa NACS dedicata alla ricarica della batteria. Dunque, il nuovo aggiornamento sorprende gli utenti grazie ad una particolare novità.

Non a caso, con il supporto alle prese NACS di Google Maps integrato l’esperienza di ricarica diventa completamente più semplice. Durante i lunghi viaggi, infatti, è sempre importante poter tenere sotto controllo lo stato della batteria e altri parametri grazie ad un sistema di infotainment aggiornato.

L’aggiornamento in questione dunque consente gli utenti in possesso di un’auto elettrica di ricevere indicazioni sulle stazioni di ricarica, avere informazioni utili sulle eventuali soste, ricevere indicazioni sulla compatibilità delle colonnine di ricarica presenti nei punti dedicati. Insomma, Android Auto continua a ricevere aggiornamenti che non possono che rendere felici gli utenti che hanno un’auto con a bordo il sistema operativo ideato da Google. Non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento per scoprire le altre novità pensate per le auto di oggi.