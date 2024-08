BYD Seal 06 GT: la sportiva elettrica è pronta a conquistare

Venduta al momento solo in Cina, con un prezzo tra 150.000 e 200.000 yuan (circa 19.000-25.400 euro), la BYD Seal 06 GT è stata presentata ufficialmente durante il Chengdu Auto Show. Anche se non è ancora disponibile sui mercati internazionali, le vendite globali potrebbero iniziare il prossimo anno. Ciò si suppone dal crescente impegno di BYD nell’espansione europea. Quale sarà però la risposta del pubblico?

Innanzitutto vediamo un po’ cosa abbiamo a che fare. Come si presenta la BYD Seal 06 GT? Esteticamente, il modello rimane molto fedele alla Ocean M Concept, dalla quale deriva. I gruppi ottici anteriori e posteriori, con il loro design lineare, sinuoso e prolungato, richiamano fortemente lo stile tipico BYD. Qualcuno potrebbe pensare a modelli europei come la Volkswagen Golf o la Mazda 3, ma il linguaggio stilistico della società è unico oltre che ben evidente. Gli interni, altrettanto curati, danno due opzioni di personalizzazione per i rivestimenti. L’acquirente può scegliere infatti tra il bianco o il blu. La plancia è dotata di un grande schermo flottante adattivo da 15,6″ accompagnato da un pannello strumenti LCD da 10,25″e un head-up display da 12″. Tanti schermi quindi. Non mancano ovviamente la ricarica wireless ed il sistema di cockpit intelligente DiLink 100.

Potenza della nuovissima BYD elettrica

Cosa rende la BYD Seal 06 GT così speciale sotto il cofano? La nuova sportiva elettrica ha come base la piattaforma 3.0 Evo. Questa le consente di offrire configurazioni sia a motore singolo che doppio. La versione a motore singolo può sviluppare fino a 165 kW e 330 Nm. La variante a motore doppio, nel mentre, combina un motore anteriore da 110 kW e uno posteriore da 200 kW. In tal modo si ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Impressionante, vero? Anche l’autonomia è da wow. Si ha la possibilità di scegliere tra batterie da 59,52 kWh o 72,96 kWh. Queste offrono fino a 605 km secondo gli standard CLTC. Con dimensioni di 4,63 metri di lunghezza e un passo di 2,82 metri, si inserisce tra modelli come la Volkswagen ID.3 e la Kia EV6. Sarà la BYD Seal 06 GT la prossima protagonista del mercato europeo?