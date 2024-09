TIM Power Special e Iron sono le due offerte top: si arriva a 300 GIGA in 5G

TIM vuole riportare dalla sua parte numerosi clienti e lo sta facendo con una strategia ben precisa. Le grandi offerte disponibili in questo momento sono prevalentemente tre e appartengono tutte alla linea Power. Con queste, TIM riesce a tenere sicuramente il controllo della situazione in quanto è difficile superare prezzi così bassi e soprattutto tutti questi contenuti.

TIM: nuove offerte disponibili contro la concorrenza virtuale, ecco le 3 Power

Partendo dalla prima offerta disponibile, non si può fare altro che parlare della famosissima Power Special, promozione mobile che costa solo 9,99 € al mese per chi la può sottoscrivere. Al suo interno gli utenti possono trovare ogni mese minuti senza limiti per telefonare chiunque, 200 SMS da mandare a chiunque e inoltre 300 giga in connessione 5G per navigare al massimo della velocità.

Anche le altre due offerte sono molto interessanti, ma con queste qui TIM vuole assolutamente abbassare il tiro, rendendo il prezzo più basso, così come i contenuti. La Power Iron infatti rende tutto molto più semplice per chi vuole risparmiare permettendo di avere praticamente tutto ogni mese per soli 6,99 €. All’interno dell’offerta ci sono i soliti minuti e messaggi già visti prima, ma con 150 giga in 4G per navigare in Internet.

A chiudere il cerchio, ci pensa l’ultima offerta, ovvero la Power Supreme Easy. Questa ha un prezzo di soli 7,99 € mensili e garantisce minuti illimitati con 200 messaggi e infine 200 giga in 4G per Internet.

Quando TIM lancia queste offerte, di solito propone anche un periodo promozionale che questa volta consiste in un primo mese praticamente gratis. Esatto, praticamente per i primi 30 giorni gli utenti non avranno nulla da pagare e cominceranno a farlo dal secondo mese in avanti. Bisogna ricordare però che queste soluzioni non possono essere scelte da tutti in quanto il gestore italiano le veicola solo a coloro che provengono da Iliad o dai gestori virtuali.