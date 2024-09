PosteMobile lancia l’offerta Creami Extra WOW 50×2. include chiamate e SMS illimitati e 100GB di traffico dati in 4G+ a soli 8€ al mese. L’azienda, fa parte del gruppo Poste Italiane, e garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana grazie all’utilizzo della rete Vodafone. La velocità di navigazione può arrivare fino a 300Mbps. Permettendo così un’esperienza internet fluida e veloce.

PosteMobile; sevizi inclusi e modalità di attivazione: tutto quello che c’è da sapere

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata online o presso un ufficio postale, con costi leggermente diversi. Acquistando la SIM tramite internet, il costo di attivazione sarà di 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica. La quale include già il pagamento del primo mese. Se invece ci si reca in un ufficio postale, il costo della SIM sale a 15 euro, mentre la prima ricarica resta invariata. Una volta attivata la Promo, sarà importante mantenere credito sufficiente sulla SIM per garantire il rinnovo automatico. In caso contrario, saranno applicate tariffe a consumo.

Tra i vari vantaggi offerti da PosteMobile, c’è la possibilità di utilizzare i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora” senza costi aggiuntivi. In più l’hotspot è incluso, consentendo di condividere la connessione internet con altri dispositivi senza ulteriori spese. Il controllo del credito residuo è sempre disponibile chiamando il numero 401212.

Se la tariffa non viene rinnovata, le chiamate saranno tariffate a 18 centesimi al minuto, mentre ogni SMS costerà 12 centesimi. Per quanto riguarda il traffico dati, verranno addebitati 2 euro al giorno per 500MB alla prima connessione, se la tariffa base è attivata. È possibile disabilitare questa funzione gratuitamente inviando un SMS o accedendo alla propria area personale. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di PosteMobile o tramite l’app ufficiale. Qui troverete anche molte altre soluzioni di telefonia. Pronte a soddisfare ogni tipo di esigenza e bisogni specifici.