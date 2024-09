Google e i servizi offerti sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Non a caso, stiamo parlando di servizi che ci consentono di gestire al meglio le nostre giornate e, conseguentemente, tutte le attività da svolgere per studio, lavoro o qualunque altra cosa. Un esempio della comodità dei servizi offerti da Google è senza dubbio Google Calendar.

Nelle scorse ore è stato infatti dato il via al rollout legato alla funzione che consente di non dimenticare le date dei compleanni. Stiamo parlando della possibilità di salvare le date dei compleanni su Google Calendar. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo le novità introdotte nelle scorse ore.

Google Calendar: salvare le date dei compleanni ora è più semplice

Come accennato in apertura, nelle scorse ore è stato dato il via al rollout che permette di salvare i compleanni su Google Calendar. Quante volte ti sarà capitato di dimenticare la data del compleanno del tuo migliore amico? A partire da oggi non avrai più questo problema grazie alla novità introdotta.

Non a caso, la nuova opzione presente su Calendar consente di salvare i compleanni nel calendario personale. L’aggiunta della data viene dunque considerata un vero e proprio evento.

La notizia, non casualmente, ha sorpreso numerosi utenti che potranno finalmente salvare e sincronizzare i compleanni dei familiari evitando dunque di dimenticarli. Secondo quanto diffuso da Google, la nuova funzione implementata su Calendar verrà distribuita sull’app Android ma successivamente potrebbe arrivare anche sulla versione web e su quella iOS.

Nonostante la distribuzione della nuova funzionalità sia partita automaticamente ci vorrà qualche settimana affinchè possa arrivare su tutti i dispositivi. Non ci resta che attendere ulteriori notizie riguardanti miglioramenti dei servizi Google. Gli utenti non possono infatti che essere felici delle numerose modifiche che vengono gradualmente apportate. Se non hai ancora ricevuto la nuova funzione non preoccuparti, arriverà a breve.