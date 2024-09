Mercato auto elettriche in Europa: agosto 2024 in negativo

Si sta cercando in ogni modo di far crescere il settore delle auto elettriche in Europa, ma i risultati dell’ultimo mese di agosto non sono incoraggianti. In questo 2024, infatti il principale mese estivo non ha fatto registrare ottimi dati, essendo ci stata una flessione del 18,3%. Nel computo sono stati inseriti anche i Paesi EFTA e il Regno Unito: includendo anch’essi, la flessione è del 16,5%.

Unione Europea indietro sulle elettriche ad agosto 2024: i dati

Qui in basso si possono vedere i dati che riguardano i principali mercati durante lo scorso mese di agosto 2024. Tra i quattro più grandi nell’Unione Europea, non ce n’è neanche uno che mostra un segno positivo, tranne il Regno Unito. Ecco la lista:

Italia : 2.399 nuove immatricolazioni, in calo del 40,9%, con una quota di mercato pari al 3,5%.

: 2.399 nuove immatricolazioni, in calo del 40,9%, con una quota di mercato pari al 3,5%. Francia : 13.143 veicoli registrati, -33,1%, con una fetta del mercato del 15,3%.

: 13.143 veicoli registrati, -33,1%, con una fetta del mercato del 15,3%. Germania : 27.024 nuove registrazioni, con una diminuzione del 68,8%, e una quota di mercato del 13,7%.

: 27.024 nuove registrazioni, con una diminuzione del 68,8%, e una quota di mercato del 13,7%. Spagna : 2.696 immatricolazioni, in calo del 24,8%, coprendo il 5,2% del mercato.

: 2.696 immatricolazioni, in calo del 24,8%, coprendo il 5,2% del mercato. Regno Unito : 19.113 immatricolazioni, in crescita del 10,8%, con una quota del 22,6%.

: 19.113 immatricolazioni, in crescita del 10,8%, con una quota del 22,6%. Unione Europea (TOTALE): 92.627 nuove registrazioni, con una flessione del 43,9%, pari al 14,4% del mercato. UE, Regno Unito e EFTA: 125.833 immatricolazioni complessive, in calo del 36%, con una quota di mercato del 16,7%.

Facendo un discorso generale e andando dal mese di gennaio fino allo scorso mese di agosto, l’andamento è abbastanza altalenante tra le varie nazioni: