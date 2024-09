Xiaomi ha svelato ufficialmente le prime immagini della nuova serie Redmi Note 14 Pro, confermando le informazioni circolate di recente. Essa mostra un netto cambiamento estetico rispetto ai modelli precedenti, segnando un distacco dalle linee tradizionali. Il design dei nuovi dispositivi è caratterizzato infatti da un modulo fotografico centrale a forma di “squircle”. Ovvero un ibrido tra cerchio e quadrato. Tale soluzione si sostituisce alla forma squadrata presente nei modelli dello scorso anno. Conferendo così un aspetto più originale e moderno. In particolare, il RedmiNote14Pro Plus si distingue per un comparto fotografico più imponente. Costituito da un bordo zigrinato che richiama l’estetica delle fotocamere professionali. La sporgenza del modulo è piuttosto evidente, cosa che crea un impatto visivo molto più deciso.

Redmi Note 14 Pro: specifiche tecniche e funzionalità avanzate

Le immagini online mostrano anche il vetro curvo su entrambi i lati, sia sul fronte che sul retro. I materiali non sono ancora del tutto confermati, ma per il modello Pro Plus è stato menzionato il colore “Mirror Porcelain White”. Dunque già il nome potrebbe suggerire l’uso di materiali innovativi. Per la variante Pro, invece, si ipotizza una combinazione di vetro ed ecopelle. Mentre le opzioni di colore confermate includono Phantom Blue e Twilight Purple, aggiungendo una serie cromatica interessante. Anche se, almeno per il momento, è sempre difficile giudicare con precisione i materiali esclusivamente dai render.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Xiaomi ha confermato alcune caratteristiche chiave del Redmi Note 14 Pro. Il dispositivo sarà dotato di un processore Snapdragon 7s Gen 3, una fotocamera principale da 50MP e supporterà la ricarica rapida fino a 90W. In più, ci si aspetta una maggiore resistenza agli urti. Insieme a una certificazione per la protezione contro acqua e polvere. Si parla anche di un supporto software più esteso rispetto al passato. Un aspetto su cui Xiaomi ha deciso di puntare. Sul RedmiNote14 Pro Plus, al momento, sono trapelate meno informazioni. Ma si ipotizza che avrà specifiche ancora più avanzate.