WhatsApp continua a espandere le sue funzionalità, andando oltre la semplice messaggistica istantanea. Dopo un periodo di test in beta su iOS, la piattaforma ha rilasciato per tutti gli utenti una novità davvero interessante. Ovvero le categorie per i Canali. Si tratta della nuova funzione permette di organizzare i Canali esistenti in base ai contenuti proposti. In modo da offrire una navigazione più ordinaria e precisa. Gli utenti possono così trovare facilmente ciò che più risponde ai loro interessi personali. Cosa che migliora in maniera significativa la propria esperienza di utilizzo dell’applicazione.

WhatsApp: una navigazione più veloce grazie alla categorizzazione

Le categorie attualmente disponibili su WhatsApp comprendono Persone, Organizzazioni, Stile di vita, Sport, Intrattenimento, Aziende e Notizie e informazione. Questa suddivisione, come detto, mira a rendere la ricerca più intuitiva, riducendo il tempo per individuare nuovi Canali rilevanti. La categorizzazione, però, avviene in modo completamente automatico. Ciò significa che i creatori non possono scegliere autonomamente in quale categoria verranno inseriti i loro contenuti. Ma sarà la suddetta piattaforma a gestire tutto. Questa novità, lanciata ad agosto per iOS, è ora disponibile per tutti, inclusi i clienti Android.

La categorizzazione automatica dei Canali è così pensata per migliorare notevolmente l’esperienza dell’utente. Invece di dover cercare tra centinaia di opzioni, è ora possibile filtrare i contenuti in base alle proprie preferenze. Cosa rende l’ app ancora più competitiva nel settore delle applicazioni di messaggistica. In cui essa gioca una sfida a distanza con altre piattaforme simili, come ad esempio Telegram. Insomma, possiamo quindi dire che le categorie rendono WhatsApp più di un semplice mezzo per comunicare via chat. Essa diventa infatti uno strumento che offre anche informazione e intrattenimento. Un modo più efficiente per esplorare nuovi contenuti. Una strategie finalizzata a rendere più semplice l’ attività di ricerca di Canali di maggiore interesse.