Il mese di settembre è ormai iniziato e gli studenti hanno già iniziato ad andare a scuola. Per questa occasione, il noto operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di stupire proponendo una nuova promozione dedicata proprio per questa tipologia di utenti. Gli studenti, in particolare, potranno usufruire di svariati sconti attivando una delle nuove offerte di rete mobile dell’operatore con supporto alla navigazione in 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile stupisce gli utenti con una nuova promo per gli studenti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di stupire, proponendo una nuova promozione per gli studenti, tutto questo grazie anche al sito di convenzioni per studenti Student Beans. In particolare, gli studenti potranno accedere a svariati sconti proposti da Lyca Mobile, attivando una delle offerte telefoniche proposte dall’operatore.

L’operatore virtuale sta infatti promuovendo questa nuova promo attraverso vari canali social, come ad esempio svariati post su Instagram e su Facebook, sui quali è possibile leggere i seguenti messaggi:

“Il rientro a scuola è più facile con Lyca Mobile! Piani dedicati agli studenti: offerte speciali con tariffe ridotte per dati, chiamate e messaggi, pensate proprio per gli studenti”.

“Sblocca il tuo sconto esclusivo su Lyca Mobile. Sono disponibili diversi sconti tra cui scegliere: clicca qui per verificare e richiedere gli sconti gratuitamente!”.

Come già detto, gli studenti potranno usufruire di questa promozione attivando una delle offerte dell’operatore virtuale Lyca Mobile con supporto alla navigazione in 5G. Tra queste, c’è ad esempio disponibile all’attivazione l’offerta di rete mobile denominata Lyca 5G 200. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 5G. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo che gli studenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese.