In occasione dell’atteso evento Logi PLAY 2024, Logitech G ha svelato al mondo una serie di nuovi dispositivi pensati per i gamer. Il brand dedicato ai giocatori così come ai pro player e al mondo degli eSport, ha rinnovato alcuni dei prodotti più amati e apprezzati dalla community.

Il Logi PLAY 2024 è stato ricco di novità, tutte incentrate su un unico obiettivo: mettere il giocatore al centro dell’esperienza. Al fine di garantire la completa immersione nell’esperienza di gioco, Logitech G ha lanciato nuove A50 Gen5. Le cuffie over-ear sono giunte alla loro quinti generazione e si prestano benissimo ad ogni tipo di piattaforma.

Per tutti coloro che non possono rinunciare ad un perfetto connubio di mouse e tastiera, il produttore ha presentato tanti nuove periferiche della linea PRO Series. Questi accessori nascono per rispondere alle particolari esigenze dei campioni degli eSport e dei gamer più competitivi, ma si prestano anche all’utilizzo nei contesti quotidiani.

In occasione del Logi PLAY 2024, Logitech G ha presentato tantissimi accessori e periferiche da gaming di fascia altissima

La rinnovata lineup include due mouse gaming, il PRO X SUPERLIGHT 2 DEX e il PRO 2 LIGHTSPEED a cui si affianca la tastiera gaming PRO X TKL RAPID. Sviluppati in collaborazione con i principali pro player, queste periferiche assicurano la massima versatilità e precisione per migliorare le proprie performance.

Il gaming per Logitech G non è solo quello orientato agli FPS e il brand, infatti, ha pensato anche agli amanti dei sim racing. Ecco arrivare due nuovi volanti premium, il SIM GT 320 e il SIM GT-Racer 290 progettati secondo le specifiche del Logitech G RS Wheel Hub. A rendere ancora più esclusive queste periferiche è la partnership stretta dall’azienda con MOMO, storico marchio impegnato nella produzione di soluzioni racing destinate al motorsport.

Per tutti i gamer che cercano una tastiera low-profile, Logitech G ha presetanto la tasteira gaming G 915 X, alta appena 23mm e con un design realizzato in materiali pregiati. Questa periferica è disponibile in versione full-size, TKL e cablata per adattarsi ad ogni esigenza.

Infine, il brand ha pensato anche ai content creator attraveso il debutto di una nuova feature per Streamlabs. La funzionalità AI Game Highlighter permetterà di utilizzare l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’acquisizione dei contenuti e la successiva pubblicazione, facendo risparmiare tempo agli utenti.