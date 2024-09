Google sta proponendo sul mercato diversi dispositivi smart per la domotica. Quest’ultimi fanno parte della gamma “Nest”. Uno degli ultimi arrivati è la quarta generazione di Nest Learning Thernistat. Tale dispositivo ha ricevuto da poco un importante aggiornamento software particolarmente interessante. Quest’ultimo al momento risulta in fase di distribuzione automatica. Ciò vale per tutte le aree in cui è disponibile il Nest Learning Thermostat. Ma quali sono le novità in arrivo?

Nest Learning Thermostat di Google: un importante aggiornamento in arrivo

La quarta generazione del termostato smart presentato dall’azienda di Mountain View è arrivata sul mercato statunitense qualche mese fa. In generale il mercato non sembra aver reagito in modo totalmente positivo al suo arrivo. Il motivo sembra essere sostanzialmente uno solo: la gestione automatica della luminosità del display. Quest’ultima, infatti, non risulta sufficiente per permettere agli utenti di leggere in modo ottimale in condizioni di illuminazione scarsa.

Ciò ha portato Google ad intervenire immediatamente rilasciando un nuovo aggiornamento per il dispositivo. Lo scopo è quello di risolvere tale criticità per il termostato. Ma come agisce nel dettaglio? Con il nuovo aggiornamento il Nest Learning Thermostat di Google permette agli utenti di accedere alla gestione manuale della luminosità. Tale funzionalità permetterà di personalizzare l’intensità per il display del termostato in modo da riuscire ad accedere ad una visibilità chiara ed efficiente nonostante le condizioni di luce presenti all’interno della propria casa.

E non è tutto. Google per il suo termostato ha anche presentato un’ulteriore novità. Oltre alla personalizzazione manuale arriva anche una migliore modalità di gestione per la luminosità automatica. Ciò significa che gli utenti potranno decidere se optare per la gestione manuale o quella automatica per il nuovo termostato presentato da Google. Per scegliere basterà recarsi nelle “Impostazioni” e cercare la voce “Luminosità display”. A questo punto sarà possibile selezionare la modalità che maggiormente risponde alle proprie esigenze.