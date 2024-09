Il lancio della famiglia Pixel 9 è avvenuto da pochissimo tempo ma già si inizia a parlare dei device di nuova generazione realizzati da Google. Nel corso del 2025 arriveranno tantissimi nuovi modelli che amplieranno la famiglia in maniera importante.

Un nuovo report realizzato dai colleghi di Android Headlines ha permesso di scoprire alcuni riferimenti ai prossimi dispositivi Pixel. L’indiscrezione indica che l’azienda di Mountain View è al lavoro su cinque nuovi device e sono trapelati i rispettivi nomi in codice.

Il primo del gruppo è il device caratterizzato dal nome “Tegu” che gli esperti hanno associato al Pixel 9a. Il debutto di questo dispositivo potrebbe avvenire in occasione dell’evento Google I/O previsto, solitamente a maggio. Se l’azienda del robottino verde manterrà la tradizione, si tratterà di uno smartphone dotato di tutte le ultime novità software legate ad Android ma dal prezzo accessibile.

Google sta già lavorando sulla famiglia Pixel 10 e non solo, i nomi in codice dei device previsti per il 2025 sono già pubblici

Passando agli altri dispositivi, i nomi in codice “Frankel” dovrebbe riferirsi al Pixel 10, “Blazer” si riferirà al Pixel 10 Pro e “Mustang” sarà dedicato al Pro XL. Google sembra intenzionata a mantenere la strategia che vede la versione Pro dei propri device arrivare in due differenti versioni con uno schermo più grande per i modelli XL.

Infine, l’ultimo smartphone di cui è trapelato il nome in codice è il successore del Pixel 9 Pro Fold che si chiamerà “Rango”. Sempre basandoci sul report diffuso, tutti questi dispositivi saranno basati sul SoC Tensor G5 realizzato da TSMC.

Il lancio di questi device sarà particolarmente importante per Google in quanto si raggiungeranno i 10 anni dalla nascita del brand Pixel. Ci aspettiamo che l’azienda di Mountain View voglia celebrare questa occasione in maniera speciale. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.