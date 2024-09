Di recente si parla di molte innovazioni riguardo la nota app di messaggistica. WhatsApp è al centro di una serie di aggiornamenti che stanno agendo per migliorare l’esperienza d’uso di tutti gli utenti. Come è noto, nell’elenco delle chat è visualizzabile un anello verde intorno all’immagine del profilo dei diversi contatti che hanno pubblicato un aggiornamento di stato. Un’opzione particolarmente utile che sta per essere migliorata attraverso l’introduzione di una nuova scorciatoia.

WhatsApp: ecco come sfruttare la nuova opzione

Un recente aggiornamento ha introdotto una nuova modalità di visualizzazione per gli aggiornamenti di stato. Si tratta di un’opzione più rapida che permette di procedere senza essere costretti a recarsi nell’apposita scheda dedicata agli aggiornamenti.

Ma in cosa consiste la nuova funzione? WhatsApp permetterà di identificare e visualizzare gli aggiornamenti di stato attraverso il foglio che appare quando gli utenti visualizzano chi ha guardato i propri aggiornamenti di stato. Le immagini del profilo dei nomi di coloro che hanno visualizzato l’aggiornamento, per alcuni beta tester, sono ora circondate da un anello verde. Quest’ultimo permette di visualizzare direttamente l’aggiornamento senza secondi passaggi.

La nuova funzione è stata scovata nella versione beta per dispositivi Android. È al momento in fase di testing tra alcuni beta tester. La versione in questione è la 2.24.19.4 disponibile sul Google Play Store. Nei prossimi giorni, verrà diffusa ad un numero sempre maggiore di utenti.

Si tratta di un’opzione utile e veloce che permette ai fruitori della piattaforma di visualizzare gli aggiornamenti di stato senza troppi intoppi. Grazie alla nuova funzione gli utenti potrebbero essere incentivati a sfruttare ulteriormente l’opzione su WhatsApp. Al momento, non è nota quale sarà la data di rilascio ufficiale della funzione. Dunque, gli utenti non possono fare altro che attendere che l’opzione venga diffusa ad un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo.