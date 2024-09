La casa automobilistica Renault ha presentato al pubblico il nuovo concept Estafette, veicolo che si rifà all’icona del passato. Il costruttore francese ha pensato infatti di realizzare un veicolo destinato all’uso commerciale compatto ma spazioso e con un design che non passa di certo inosservato.

Il lavoro portato avanti dalla casa automobilistica Renault è stato mirato: l’obiettivo era infatti quello di andare incontro alle esigenze dei corrieri offrendo loro un mezzo confortevole e con buone caratteristiche tecniche. Scopriamo insieme ulteriori dettagli nel corso di questo articolo.

Renault: presentato il nuovo concept Estafette

Per andare incontro alle tendenze degli ultimi tempi, il costruttore francese ha deciso di realizzare un mezzo perfetto per le consegne dell’ultimo miglio. Non dimentichiamo che gli acquisti online e il trasporto dei pacchi fanno ormai parte della vita odierna.

Il concept Estafette non è un classico furgone ma è stato realizzato con la piattaforma FlexEVan per veicoli commerciali elettrici sviluppata da Flexis. Lo stesso CEO di Flexis ha sottolineato che continuerà a lavorare per portare su strada altri veicoli come l’Estafette. Non a caso, questo concept è soltanto il primo di una lunga serie di veicoli che saranno progettati per essere adeguati alle città e, quindi, compatti, connessi e completamente sostenibili.

Come accennato, il concept Estafette si contraddistingue dal modello del passato grazie all’introduzione della nuova piattaforma elettrica FlexEVan. Non casualmente, tale innovazione rivoluziona l’intero settore dei veicoli commerciali perché mostra un design compatto ma è in grado di ospitare grandi carichi.

Con la presentazione del nuovo concept, Renault punta a conquistare un pubblico di utenti differente rispetto alle auto tradizionali. Non dimentichiamo che nel progettare il veicolo è stata in grado di tenere in considerazioni le attuali esigenze legate alla mobilità sostenibile. Non ci resta che attendere ulteriori novità ma sappiamo che l’avvio della produzione del nuovo Estafette è previsto per il 2026.