Il debutto della nuova Renault 4 elettrica è ormai imminente. L’attesissima vettura sarà svelata ufficialmente al Salone di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024, segnando una tappa fondamentale per il marchio francese. Il quale punta ad ampliare la propria offerta nel settore delle auto elettriche accessibili. Il design del nuovo modello trae ispirazione dal concept 4Ever Trophy, presentato per la prima volta nel 2022. Esso promette di fondere tradizione e innovazione in un piccolo crossover dal carattere distintivo.

Le ultime immagini spia catturate durante i test su strada nel Sud Europa mostrano i prototipi della Renault 4 ancora coperti da pellicole mimetiche. Ma già emergono dettagli interessanti, soprattutto nella parte frontale.

Renault 4: specifiche tecniche e prospettive di mercato

Anche se gli interni non sono ancora visibili nelle foto, ci si aspetta un abitacolo molto simile a quello della futura Renault5. I precedenti avvistamenti suggeriscono la presenza di un grande pannello digitale che integra sia la strumentazione che il sistema di intrattenimento. Perfettamente in linea con la tendenza verso un design minimalista e funzionale.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Renault 4 elettrica sarà costruita sulla piattaforma AmpR Small. La stessa utilizzata per la 5. Anche se mancano ancora dettagli ufficiali, è probabile che la vettura adotti un motore da 110kW abbinato a una batteria da 52kWh. Garantendo così prestazioni adeguate per la guida urbana ed extraurbana. In più, nel 2025 è previsto il lancio di una variante con una batteria più piccola da 40kWh. La quale potrebbe essere offerta anche sulla Renault 4, rendendola ancora più accessibile in termini economici.

Tale strategia mira a posizionare il nuovo modello come una delle opzioni BEV più competitive nel settore delle piccole crossover. Arrivando ad attivare un pubblico giovane e dinamico. Si prevede che la Renault sarà proposta a un prezzo inferiore rispetto alla 5, con un costo base stimato intorno ai 30.000 euro. Ad ogni modo, sarà necessario attendere circa un mese per scoprire tutti i dettagli ufficiali.