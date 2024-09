Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo OnePlus 13, che dovrebbe essere annunciato in veste ufficiale sul mercato cinese il prossimo mese. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato un dettaglio piuttosto interessante. Secondo quest’ultimo, il nuovo device dell’azienda sarà un quantitativo di memoria RAM davvero esagerato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 13 sta per arrivare sul mercato con memoria RAM davvero esagerata

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato un dettaglio piuttosto interessante sul prossimo smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13. Quest’ultimo, a detta del leaker, potrà contare sulla presenza di un quantitativo di memoria RAM davvero esagerato.

In particolare, il prossimo device di casa OnePlus sembra che potrà contare sulla presenza di addirittura 24 GB di memoria RAM. Secondo il leaker, si tratterebbe inoltre di memoria RAM super veloce, ovvero di tipo LPDDR5X. Questo dovrebbe essere ovviamente il taglio di memoria più alto disponibile. A detta del leaker, però, proprio il prezzo di vendita di questo taglio di memoria potrebbe subire un aumento non di poco conto.

Questo è quello che ha rivelato in queste ore il noto leaker Digital Chat Station sul prossimo OnePlus 13. Ricordiamo però che nel corso di queste ultime settimane sono emersi in rete numerosi rumors ed indiscrezioni. In particolare, lo smartphone dovrebbe poter contare sulla presenza di una grande batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 100W e con anche il supporto alla ricarica wireless da 50W. Non dovrebbe nemmeno mancare la certificazione di impermeabilità e un grande display con una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120HZ.