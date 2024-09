Il mondo delle automobili un mondo sicuramente pieno di motori, potenza e aggressività ma anche il design e la tecnologia soprattutto in un mondo come il nostro sono molto importanti. Un esempio di tutto questo è la Ferrari F430.

Macchina davvero iconica per la grande casa automobilistica di Maranello, che con il tempo sta sfornando degli esemplari sempre più belli.

Ferrari F430, un icona?

Siamo arrivato ad un punto in cui un auto così fantastica diventa una vera e propria icona di casa Maranello, visto che compie il suo ventesimo compleanno. Il tempo oltre all’invecchiamento le ha garantito di garantirle sempre di più lo status che adesso possiede ovvero quello di essere una tra le Ferrari più iconiche.

Ferrari F430 che prende il suo fantastico look da Pininfarina costeggiato e articolato da curve più sinuose e line molto più nette. Aggiornamento che era riconosciuto come un percorso di innovazione tecnica. Tanto che Ferrari aveva uno stretto dominio in Formula 1 rendendo possibile uno scambio di tecnologie.

Per quanto si sa Ferrari aveva dichiarato che la F430 era nuova per il 70% rispetto alla 360. I pezzi che furono ripresi erano solo le portiere e il tetto, mentre per quanto riguarda il telaio, il motore e il cambio erano pezzi totalmente riprogettati. Oltre a questo un aiuto in più lo diede la tecnologia che tramite le nuovissime funzionalità software si mise in gioco.

Il propulsore dell’iconica Ferrari F430 era a quattro valvole per cilindro. Permettendo anche grazie ad altre caratteristiche di arrivare a 8.500 giri/min erogando una potenza e una coppia nettamente migliorata.

Se vogliamo parlare di innovazione però dobbiamo necessariamente parlare del suo differenziale a slittamento limitato e a controllo elettronico. Strumento che grazie a vari sensori riusciva a misurare i dati legati all’angolo di sterzata, alla velocità delle singole ruote e molto altro.

Un altra chicca sulla Ferrari F430 sono i dischi in acciaio di serie accompagnati su richiesta da quelli in carbonio-ceramica. Caratteristiche che permettevano al veicolo di avere una buona risposta in frenata.