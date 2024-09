Il mercato degli smartphone nei prossimi mesi vedrà uno scontro di fuoco per quanto riguarda lo scettro di piattaforma mobile più potente, assisteremo infatti all’esordio di due nuovi SoC top di gamma che vivranno la competizione più accesa che mai, parliamo di Snapdragon 8 Gen 4 e MediaTek Dimensity 9400, che andranno a costituire la fascia a maggiori prestazioni e di conseguenza contendersi il mercato, dopo un lungo periodo di silenzio il noto leaker Digital Chat Station ci ha dato delle informazioni in più in merito all’organizzazione strutturale dei due processori.

Le specifiche delle due CPU

Le due CPU avranno un design strutturale impostato in questo modo:

Snapdragon 8 Gen 4

2 core “Phoenix L” con frequenza operativa massima di 4,32 GHz

6 core “Phoenix M” max 3,53 GHz

GPU: Adreno 830 (della quale purtroppo non sappiamo altro)

Dimensity 9400

1 core ARM Cortex-X5 max 3,63 GHz

3 core ARM Cortex-X4 max 2,80 GHz

4 core ARM Cortex-A7xx max 2,1GHz

GPU: ARM Mali-G925 “Immortalis” MC12

Come potete ben leggere entrambe le aziende sfrutteranno il nodo a tra nanometri di TSMC, non si sa di che generazione, a cambiare sarà l’organizzazione, il primo infatti vedrà un cluster 2 + 4 con i primi due core ad alte prestazioni mentre gli altri quattro pensati per un lavoro a basso consumo e alla massima efficienza, per quanto riguarda invece il secondo abbiamo una nuova configurazione proprietaria dell’azienda che prevede la presenza di un core X a massima potenza e due cluster da tre o quattro core a potenza intermedia.

Per quanto riguarda invece l’architettura sembra che Qualcomm abbia optato per un’organizzazione strutturale custom proprietaria, per essere più precisi è eredità del lavoro di alcuni ingegneri che hanno già lavorato precedentemente per Apple ai chip A ed M, Che l’azienda ha ingaggiato qualche anno fa, MediaTek Invece è rimasta fedele ai classici progetti di ARM.

Ovviamente la curiosità di tutti è rivolta verso MediaTek Per capire come si comporterà il processore nella realtà, Qualcomm invece deve semplicemente battere la concorrenza verso se stessa, dal momento che ci ha sempre abituati a processori di altissimo livello.