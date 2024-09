ho. Mobile lancia Offerta SENSAZIONALE: chiamate e SMS illimitati

Stai cercando l’offerta perfetta per navigare veloce, chiamare e mandare messaggi senza limiti, ma senza svuotare il portafoglio? ho. Mobile ti propone la sua incredibile tariffa ho. 5,99, dedicata a chi vuole il massimo senza compromessi. A soli 5,99 euro al mese, avrai 100 GB di traffico dati in 4G con una velocità massima in download di 60 Mbps, oltre a chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, inclusi quelli fissi. Il tutto con un costo mensile che strizza l’occhio a chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.

Ti chiedi se ci sono costi nascosti con ho. Mobile? Assolutamente no! L’attivazione poi è super conveniente! La SIM è GRATIS e con una ricarica iniziale di soli 6 euro, hai già coperto il costo del primo mese. Preferisci un tocco di modernità? Puoi scegliere l’eSIM per soli 1,99 euro. E per chi vuole il massimo della tecnologia, l’opzione ho. Il turbo ti permette di abilitare il 5G con un piccolo sovrapprezzo di 0,99 euro al mese. Cosa aspetti?

Servizi extra e attivazione super vantaggiosa per chi sceglie la promo ho. Mobile

Oltre a un bundle generoso, ho. Mobile ha inserbo per te grandiose sorprese. Il gestore virtuale ti offre una serie di servizi aggiuntivi gratuiti che arricchiscono ulteriormente la tua esperienza facendola diventare unica, migliore di qualsiasi altra promo di altri operatori. Hai finito i giga? Con la funzione ho. Riparti puoi riprendere a navigare quando vuoi, senza attese. E per chi usa il telefono come hotspot, nessun problema: è tutto incluso! Puoi anche monitorare il tuo credito residuo grazie al numero dedicato 42121 o divertirti a personalizzare il tuo numero di telefono.

L’offerta non si ferma qui! L’attivazione costa solo 2,99 euro per nuovi clienti o chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb e PosteMobile. Ma attenzione! Se arrivi da TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, dovrai pagare il costo pieno di 29,90 euro. Tutti i dettagli sono esplicati sulla pagina online di ho. Mobile. Vuoi davvero perderti questa opportunità?