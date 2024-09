Il Mobility Report di Ericsson è stato di recente aggiornato proponendo una visione riguardo i trend globali relativi alla connettività mobile. Ciò ha permesso non solo di visionare l’andamento per la prima metà dell’anno, ma anche di confrontare l’andamento registrato nello stesso periodo nel 2023. Il primo dato registrato riguarda l’aumento della digitalizzazione e dell’adozione del 5G.

Ericsson mostra una serie di dati interessanti per il settore digitale

Nel dettaglio, il numero di SIM attive a livello globale sono circa 8,7 miliardi. Ciò significa che c’è stato un aumento pari a 60 milioni di unità. Allo stesso tempo, procede inarrestabile l’adozione della rete 5G. Il Presidente e Amministratore delegato di Ericsson Italia, Andrea Missori, ha commentato i risultati ottenuti evidenziando come la crescita del supporto sia sempre più solido.

A tal proposito, al momento, sono 1,9 miliardi gli abbonamenti che supportano tale tecnologia. Quest’ultimo dato si traduce in un incremento pari a 161 milioni di unità in relazione allo scorso anno. Viceversa, il supporto per le reti 2G, 3G e 4G non riscuote più lo stesso successo. Nello specifico, gli abbonamenti per il 4G sono diminuiti di circa 25 milioni di unità.

Dal report di Ericsson, inoltre, è emerso che sta crescendo l’utilizzo di Internet da mobile. Sono circa 100milioni i nuovi abbonamenti relativi a mobile broadband. Con tali dati, il totale mondiale arriva a 7,7 miliardi. Da ciò deriva che il traffico dati mobile è aumentato del 23% rispetto agli stessi dati registrati lo scorso anno. Ciò ha permesso di raggiungere 151 Exabyte (EB) mensili. Ciò rappresenta un effettivo raddoppio del traffico dati mobile per gli ultimi due anni. Si tratta di dati importanti che permettono di evidenziare come stia crescendo il numero di applicazioni ad alta intensità di dati, insieme al consumo di video. Scenario che è stato reso possibile solo grazie al miglioramento registrato per le reti mobili attualmente disponibili sul mercato.