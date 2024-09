Iliad: ecco le GIGA 120, 180 e 250, si parte da 7,99 EURO al mese

Quando Iliad decide di togliere utenti agli altri gestori, lo fa con una grande semplicità e lo dimostra il sito ufficiale nell’ultimo periodo. Proprio sul portale dell’azienda infatti sono disponibili tre offerte molto interessanti che riescono a garantire tutta l’unicità di questo gestore, il quale offre prezzi che non cambiano mai, tantissimi contenuti e soprattutto un’ottima qualità di rete.

Iliad: le migliori tre offerte di sempre tutte disponibili sul sito ufficiale

In genere Iliad propone un’offerta top e altre soluzioni borderline, ma oggi ce ne sono diverse molto utili. Bisogna partire innanzitutto con la prima, un gradito ritorno, siccome si tratta della Giga 180. Questa soluzione che al suo interno include anche il 5G gratuito per navigare sul web, vanta un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. In termini di contenuti, ecco telefonate illimitate verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 180 giga in 5G per Internet.

La storia non finisce qui, visto che Iliad dispone anche di altre due offerte della stessa gamma, ovvero la Giga 250 e la Giga 120. La prima di queste due soluzioni è la regina assoluta, siccome con un prezzo di 11,99 € garantisce il meglio. Oltre ai minuti e ai messaggi che non cambiano rispetto all’offerta precedente, ci sono 250 giga per navigare sul web con il 5G tutti i mesi. A chiudere ci pensa la seconda offerta, quella più basilare di tutte che costa infatti solo 7,99 € al mese per sempre. Nella Giga 120 ci sono minuti e messaggi senza limiti con 120 giga in 4G per Internet.

Le offerte di Iliad non sono destinate solo ad alcuni utenti, ma a chiunque, senza discriminazione in termini di gestore di provenienza. Tutte quelle offerte del provider che poi costano dai 9,99 € al mese a salire, permettono di avere anche uno sconto sulla fibra ottica di Iliad. Costerebbe in questo caso 19,99 € al mese.