Google sta introducendo una serie di migliorie per la sua piattaforma Chrome. In particolare, di recente, l’azienda di Mountain View è alle prese con una serie di novità riguardo la navigazione tra i dispositivi. Tra le prossime funzioni in arrivo c’è quella che riguarda la sincronizzazione automatica dei gruppi di schede. E non è tutto. Sembra, infatti, che presto anche Google Calendar verrà introdotto tra le pagine di Chrome.

Google Chrome: arriva la sincronizzazione su più dispositivi

Con la nuova opzione gli utenti potranno non solo sincronizzare le schede web su un singolo dispositivo. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile procedere includendo tutti i propri dispositivi, sia desktop che mobile. Per quest’ultimi sono compresi sia i sistemi iOS che Android.

Ciò significa che, se un utente ha aperto una pagina web tramite computer, potrà ritrovarla su Google Chrome anche sul proprio cellulare. E viceversa. Con la nuova sincronizzazione le schede saranno salvate e pronte per essere consultate, senza problemi, su qualsiasi dispositivo.

In aggiunta, c’è anche la possibilità di riprendere la navigazione dove è stata interrotta. A tal proposito, quando gli utenti accederanno a Google Chrome visualizzeranno una sezione dove viene suggerito loro di proseguire da dove ci si era fermati su un altro dispositivo.

Come anticipato, le novità riguardano anche l’aggiunta di Calendar sul browser. Quest’ultima funzione è riservata per i clienti aziendali. Con tale funzionalità i professionisti avranno modo di controllare i propri impegni senza dover accedere all’app calendario. Infatti, la finestra di Google Calendar sarà visibile sotto la barra di ricerca e i preferiti. Oltre alla possibilità di visualizzare i propri impegni, gli utenti riceveranno anche degli avvisi relativi ad appuntamenti imminenti. Suddetta funzione può essere abilitata e disattivata in qualsiasi momento senza problemi. Per farlo basta premere sull’icona della matita posizionata nella parte inferiore destra della pagina dedicata.