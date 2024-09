WhatsApp sta apportando una serie di interessanti novità riguardo l’esperienza utente sulla piattaforma. Quest’ultime riguardano sia l’introduzione di nuove funzioni che opzioni che vanno ad arricchire l’uso dell’app. A tal proposito, di recente è stata scovata una novità interessante per la versione beta per dispositivi Android (2.24.20.12). Si tratta di una funzionalità che permette agli utenti di personalizzare l’interfaccia delle proprie conversazioni su WhatsApp. Quali sono le opzioni disponibili?

WhatsApp introduce una nuova funzione per la personalizzazione

Gli utenti potranno scegliere diverse opzioni. Ad esempio, sarà possibile optare per un nuovo colore sia per lo sfondo che per le nuvole delle chat. Inoltre, la funzione offre anche la possibilità di cambiare sfondo, selezionandone uno nuovo da un set predefinito. La recente novità riguarda un upgrade relativo ai temi proposti.

Secondo quanto riportato, sembra che WhatsApp stia progettando 11 nuovi temi predefiniti per le chat. Tale opzione permette agli utenti di semplificare il processo di personalizzazione delle conversazioni. Alle nuove opzioni è disponibile anche l’opzione per regolare il livello di luminosità. Una novità che permette agli utenti di accedere ad un’esperienza visiva migliorata.

Come funziona? Quando gli utenti scelgono un nuovo tema, lo sfondo e i colori della chat cambiano in automatico. Ciò permette che tutti i dettagli risultino coerenti tra loro. È importante sottolineare che gli utenti potranno anche scegliere uno sfondo autonomamente. Il tutto mantenendo il nuovo colore selezionato per le proprie chat.

Si tratta di un’opzione particolarmente interessante. Quest’ultima dimostra l’impegno di WhatsApp nel garantire ai suoi utenti un’esperienza che sia sempre aggiornata e personalizzabile. Al momento non sono ancora chiare quali saranno le modalità di rilascio della nuova funzione. Come sempre, WhatsApp testa prima sul suo canale beta le novità che intende introdurre in modo da testarne la validità e raccogliere i primi feedback da parte dei gli utenti del programma tester.