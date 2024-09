I Pixel 9 sono appena stati lanciati, ricevendo ottime recensioni e consolidando il loro posto tra i migliori smartphone Android dell’anno. Mentre gli utenti iniziano a esplorare le potenzialità dei nuovi dispositivi, emergono dettagli sui modelli in arrivo nel 2025. Nonostante manchino ancora alcuni mesi prima del lancio, sono trapelati online i nomi in codice dei prossimi smartphone. Per il 2025, Google sembra intenzionata a mantenere la tendenza di quest’anno, ovvero offrire una famiglia Pixel ancora più numerosa e diversificata. Ciò rappresenta un cambiamento importante nella strategia dell’ azienda. La quale mira a soddisfare un numero più ampio di potenziali acquirenti con diversi interessi e necessità.

Pixel 9 e 10: novità e varianti, cosa devi sapere

Nel 2024, la serie Pixel 9 ha visto un aumento del numero di modelli presentati, con l’introduzione di versioni come il Pixel9 Pro XL e il pieghevole Pixel9Pro Fold. Stando alle recenti indiscrezioni, il 2025 seguirà la stessa linea. Il Pixel9a, identificato dal nome in codice “Tegu”, e la serie Pixel10, con le sue varianti, sono già pronti a conquistare il mercato. Si parla del Pixel 10, Pixel10Pro, Pixel10ProXL e Pixel10Pro

Fold, rispettivamente con i nomi in codice “Frankel”, “Blazer”, “Mustang” e “Rango”. L’uscita del Pixel9a è attesa per la prima metà del 2025. Mentre la gamma Pixel 10 dovrebbe arrivare nella seconda parte dell’estate.

Google sembra quindi intenzionata a proseguire sulla strada intrapresa con la serie precedente offrendo una varietà di modelli interessanti. Tra cui versioni Pro con differenti dimensioni dello schermo e capacità di batteria, e nuove versioni pieghevoli. La scelta di nomi in codice legati a rettili per i nuovi dispositivi conferma la continuità nella strategia di Google. Questa varietà di opzioni offrirà così la possibilità di scegliere il cellulare che meglio si adatta alle proprie esigenze, sia in termini di design che di funzionalità. A tal proposito, rumors sul Pixel9a suggeriscono già un design simile alla serie attuale, confermando l’attenzione del colosso di Mountain View per dettagli e innovazione.