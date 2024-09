La Volkswagen Golf, lanciata nel 1974, ha segnato una svolta per l’industria automobilistica europea. Disegnata da Giorgetto Giugiaro, doveva sostituire il leggendario Maggiolino. E ci è riuscita. La sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato ha reso la Golf un’auto senza tempo. Nei suoi primi due anni, la produzione raggiunse 500.000 unità. Segnò l’inizio di una storia straordinaria. Oltre 35 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo testimoniano il suo successo. Ma cosa ha reso la Golf così amata?

Molti parlano del design pulito e moderno, altri sottolineano il rapporto qualità-prezzo. La Golf ha dominato le vendite in Europa per decenni, diventando l’auto più venduta nel 2002. Le oltre 13 milioni di auto immatricolate hanno consolidato il suo primato eccezionale. E anche nei primi anni 2000 e 2010, la Golf non ha perso terreno, superando regolarmente le 400.000 unità annue. Ma perché ha saputo mantenere questo primato così a lungo? Forse perché ha saputo evolversi insieme al mercato, ha giocato con le tendenze e con le esigenze abilmente.

La sfida dell’elettrificazione Volkswagen

Con l’avvento della mobilità elettrica, il settore europeo automobilistico, e quello mondiale del resto, è cambiato radicalmente. Nel 2023, la Tesla Model Y ha sorpassato la Golf. La vettura di Elon Musk è diventata l’auto più venduta in Europa. Per la prima volta, un veicolo elettrico ha preso il posto di una vettura combustione interna, sconvolgendo molti puristi. L’evento ha segna solo l’inizio di una nuova era. Volkswagen ne era perfettamente consapevole e ha continuato a lavorare per adattarsi.

Con l’introduzione della Golf 8 nel 2019, la casa tedesca ha già puntato su versioni ibride e mild-hybrid, una mossa che le ha permesso di mantenere un buon posizionamento. Tuttavia, la vera sfida è dietro l’angolo: una Golf completamente elettrica. Volkswagen ha anche già annunciato l’obiettivo di vendere il 50% di veicoli elettrici entro 5 anni e mezzo. La Golf sarà in grado di rimanere competitiva? In un mercato sempre più orientato verso veicoli a zero emissioni, riuscirà a mantenere il suo status di icona? Solo il tempo ci darà una risposta concreta.