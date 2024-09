Il debutto della famiglia Redmi Note 14 è prevista entro la fine del mese di settembre. Xiaomi non ha ancora ufficializzato la data di debutto della serie ma possiamo scoprire un interessante caratteristica riguardante quello che sarà il device top di gamma tra i tre in arrivo.

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G sarà lo smartphone di riferimento della famiglia e gli analisti sono riusciti a scoprire un dettaglio che lascerà perplessi gli utenti. Infatti, il brand controllato da Xiaomi ha scelto di equipaggiare sul device un sistema di ricarica rapida a 90W.

Nonostante la tecnologia è sicuramente veloce ed affidabile, si tratta di un cambiamento importante rispetto alla precedente generazione. Infatti, il Redmi Note 13 Pro+ 5G poteva contare su un sistema di ricarica rapida a 120W.

Il motivo di questa scelta non è chiaro, ma Redmi ha drasticamente ridotto la velocità di ricarica dei propri device da una generazione all’altra. Se si considera che la ricarica a 120W è stato un fattore che ha contraddistinto il brand dal Note 11 Pro+ 5G, emerge ancora più chiaramente il cambiamento radicale.

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G supporterà la ricarica rapida a 90W, un cambiamento importante rispetto ai 120W della generazione precedente

Ribadiamo che la ricarica a 90W offre comunque prestazioni elevate degne di un dispositivo top di gamma, ma il passaggio dai 120W ai 90W è troppo netto per passare inosservato. Non è da escludere che Xiaomi possa voler preferire l’ottimizzazione della batteria rispetto al tempo di ricarica che, comunque resta contenuto.

Inoltre, Potrebbe trattarsi di una scelta legata alla volontà di uniformare le prestazioni tra i vari dispositivi della serie per evitare scompensi troppo accentuati. Infatti, per quanto riguarda il Redmi Note 14 5G, la ricarica rapida è passata da una tecnologia a 33W ad una a 45W. Questo passaggio rende la fase di ricarica più veloce per il modello base della serie di smartphone del produttore cinese.

In ogni caso, il debutto del Redmi Note 14 Pro+ 5G e degli altri modelli della famiglia è sempre più vicino. Il device è stato avvistato presso gli uffici preposti a rilasciare la certificazione 3C con il numero di modello 24115RA8EG. Proprio grazie a questa documentazione è stato possibile scoprire che la tecnologia di ricarica rapida è cambiata.

Siamo certi che maggiori dettagli sullo smartphone arriveranno a breve. Non resta che attendere ulteriori sviluppi attesi nel corso di questi giorni.