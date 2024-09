L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre le sue super offerte di rete mobile sul proprio sito ufficiale. Questo è quanto ha comunicato L’operatore in queste ore. Una differenza rispetto alle scorse settimane è l’assenza della promo del buono Amazon in omaggio da 10 euro. Gli utenti però potranno comunque accedere a svariate offerte di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, continuano le super offerte dell’operatore per tutto settembre

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre le sue super offerte di rete mobile per tutta la fine del mese. Come già accennato in apertura, infatti, salvo diversa comunicazione, gli utenti potranno attivare fino a fine settembre dal sito ufficiale dell’operatore tantissime offerte super convenienti. A differenza di quanto successo fino ad ora, però, non sarà più possibile ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro.

Poco male, però, perché gli utenti potranno comunque attivare tantissime offerte di rilievo. Una di queste, ad esempio, è la super offerta di rete mobile denominata Kena 5,99 Promo 100 GB. Con quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta saranno poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Rimangono poi disponibili all’attivazione le super offerte della gamma Kena Promo Rush. Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata Kena 6,99 Promo Rush 130. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 130 GB di traffico dati. Questi ultimi diventeranno 230 GB se si sceglierà il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica. Oltre a questo, il bundle includerà anche minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo sarà di 6,99 euro al mese e l’operatore offrirà il primo mese del rinnovo gratuitamente.

Le offerte dell’operatore virtuale Kena Mobile continuano sul sito ufficiale. Vi consigliamo di visitare la pagina per non perdere nessuna offerta.