Le offerte WindTre con portabilità del numero stanno per scadere. Se vuoi abbandonare il tuo operatore e optare per gli incredibili vantaggi proposti dal gestore WindTre tramite le sue offerte operator attack, hai tempo fino a domani per accedere al sito ufficiale, acquistare una nuova SIM e attivare una delle tre offerte del momento.

In base al gestore di provenienza potrai ricevere tantissimi Giga per la navigazione a un costo che varia a seconda della tariffa attivata. Scopriamo quindi quali sono le proposte in scadenza e chi può richiederle.

Offerte WindTre operator attack: le offerte in scadenza

Le offerte prossime alla scadenza sono tre, due delle quali rivolte esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO.

La WindTre GO 150 5G e la WindTre GO Unlimited Digital sono infatti destinate soltanto ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

La WindTre GO 150 5G prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 9,99 euro da saldare soltanto al momento dell’acquisto della nuova SIM. I nuovi clienti potranno attivarla e ricevere minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Andando incontro a una spesa di 10,99 euro al mese, invece, i clienti provenienti da uno degli operatori già elencati, potranno attivare la WindTre GO Unlimited Digital, che include: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Un’altra offerta prossima alla scadenza è la WindTre GO Limited Edition, rivolta ai nuovi clienti provenienti da Vodafone, TIM, ho. Mobile o Kena Mobile. Al costo di soli 10,99 euro al mese, i clienti interessati potranno ottenere: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.