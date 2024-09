Alfa Romeo Stelvio 2025: elettrica ma anche con range extender

La nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà nel 2025, poggiando sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. Ma sarà davvero solo elettrica? Le voci di una possibile variante ibrida hanno lasciato perplessi molti appassionati. Tuttavia, la conferma arriva direttamente dal CEO Jean-Philippe Imparato, che ha dichiarato che non ci sarà una versione Hybrid. L’azienda ha scelto di evitare i classici sistemi ibridi per ridurre le emissioni medie di CO2. Quindi, quali sono le alternative?

Imparato ha parlato di una soluzione più innovativa. Si tratta precisamente una variante potente EREV (Extended Range Electric Vehicle). Questa configurazione utilizzerà un motore endotermico come generatore per aumentare l’autonomia del SUV. Una scelta ideale per chi teme la “range anxiety” legata alle auto 100% elettriche. Diciamo che è una via di mezzo per abituare la clientela a motorizzazioni elettrificate. Ora, sarà sufficiente un range extender per far dimenticare le preoccupazioni legate all’autonomia?

L’Alfa Romeo Stelvio avrà fino a 1.000 km di autonomia

La versione EREV della Stelvio potrebbe rappresentare un punto di svolta per Alfa Romeo. Imparato ha dichiarato che l’autonomia complessiva arriverà fino a 1.000 km. Questo è un dato importante, soprattutto per chi cerca un veicolo elettrico senza doversi preoccupare della ricarica frequente. Il motore endotermico non sarà utilizzato per muovere il veicolo, ma solo per alimentare la batteria, consentendo una maggiore percorrenza con una capacità ridotta. Non è forse questa la soluzione ideale per un SUV elettrico?

La versione 100% elettrica non sarà da meno. Le specifiche parlano di autonomie di 700 km, con una potenza variabile da 250 a 1.000 CV, il tutto con tempi di ricarica ridotti. Un’auto che promette prestazioni elevate e tecnologia avanzata, ma senza trascurare la sostenibilità. La nuova Stelvio, prodotta nello stabilimento di Cassino, rappresenterà una nuova sfida per Alfa Romeo. Riuscirà questo SUV a distinguersi in un mercato sempre più affollato di veicoli elettrici? Il debutto è atteso per il prossimo anno, ma i dettagli emergenti aumentano l’attesa. Le promesse saranno mantenute?