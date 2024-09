Iliad è LEADER: tre offerte GIGA disponibili, partono da 7,99 €

Ogni gestore che si rispetti sta cercando di unire qualità, quantità e convenienza nelle sue offerte mobili. È proprio con questi canoni che Iliad sta riuscendo a portare avanti il suo grande progetto che va avanti dal 2018. È da quel momento, infatti che tutti si sono resi conto di quanto potesse essere grande questa realtà, che è entrata subito a gamba tesa nel mondo della telefonia mobile. L

a peculiarità delle offerte mobili di Iliad è quella di avere dei prezzi bassi da conservare per sempre nel tempo: questi infatti non scadono mai. Ci sono persone che hanno sottoscritto tempo addietro delle offerte con un costo mensile, il quale è rimasto tale nel corso degli anni. Ad oggi la filosofia è rimasta la stessa, peraltro anche per quanto riguarda i contenuti che sono sempre larghi di maniche e molto più comodi rispetto a quelli offerti da altri gestori. Iliad ora vuole deliziare tutti con una nuova offerta ripristinata direttamente dal passato, ma anche con altre due soluzioni che sono rimaste disponibili sul sito.

Iliad domina con le sue solite offerte, ecco la lista

Nel contesto dei gestori mobili, c’è molta folla attualmente e sono davvero tantissimi gli utenti che non sanno dove andare a parare. Rispetto ad un tempo, quando erano veramente poche le opportunità, oggi ce ne sono talmente tante che spesso si tende a fare confusione ed è per tale motivo che Iliad ha deciso di mettere le cose in chiaro. Il famosissimo gestore che in Italia detiene ormai quasi 12 milioni di utenti attivi, prosegue con la sua solita linea dettata con offerte della gamma Giga.

Tutte e tre le offerte permettono di avere minuti e messaggi senza limiti. La prima costa 9,99 € con 180 giga in 5G. La seconda e la terza che invece offrono rispettivamente 120 giga in 4G e 250 giga in 5G, costano 7,99 € al mese e 11,99 € al mese.