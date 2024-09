La promozione che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata, in questi giorni è possibile pensare di acquistare un notebook Huawei MateBook 14 ad un prezzo molto più conveniente di quanto avreste mai pensato, infatti il risparmio supera di gran lunga le aspettative.

Gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, infatti, possono fare affidamento sul prodotto oggi in offerta, caratterizzato prima di tutto dalla presenza di un display OLED da 14,2 pollici, completamente touchscreen, ed allo stesso tempo in grado di raggiungere una risoluzione massima 2,8K, rappresentando uno dei migliori in circolazione in questa fascia di prezzo. Sotto il cofano è poi possibile trovare un processore Intel Core Ultra 7, che viene affiancato, nella configurazione corrente, da 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD.

Huawei MateBook 14: che offerta su Amazon

Il prezzo di vendita di questo notebook è fortemente ridotto rispetto alle precedenti generazioni ed offerte, lo Huawei MateBook 14 è difatti disponibile all’acquisto a soli 949 euro, approfittando così dello sconto di 150 euro che gli utenti si ritrovano a poter scoprire oggi su Amazon. L’acquisto può essere effettuato direttamente qui.

Il design è estremamente sottile, tanto da risultare inseribile in un qualsiasi zaino per il trasporto, oppure nella più classica borsa per computer. L’utente può approfittare di una batteria sufficientemente capiente, capace quindi di estenderne l’usabilità fino a 19 ore continuative, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il prodotto presenta uno chassis resistente agli urti ed i graffi, oltre che estremamente elegante, essendo molto simile ad un Apple MacBook, data la presenza della scocca metallica opaca, con apertura facilitata anche solamente con un dito, e trattamento oleofobico di ottima qualità generale, così da evitare di sporcarlo facilmente.