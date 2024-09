La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico divenuto davvero molto famoso e richiesto dal pubblico nel corso degli ultimi anni, infatti gli utenti si ritrovano sempre più spesso a cuocere cibi di vario genere in una sorta di piccolo fornetto, che permette allo stesso tempo di ridurre al minimo l’apporto di grassi, così da rendere in parte il cibo più salutare per il nostro organismo.

La friggitrice in promozione su Amazon è prodotta da Russell Hobbs, si tratta del modello 26510-56, un prodotto che presenta un design sufficientemente classico, di forma leggermente ovale, realizzata in plastica con finitura opaca sulla sua superficie, ed inserti di colore differente, per rendere l’estetica molto più accattivante e moderna. Il prodotto ha una capacità complessiva di 5 litri, adatta per la maggior parte delle famiglie italiane, con 7 funzioni di cottura e controllo della temperatura che può oscillare tra 80 e 200 gradi centigradi.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale gratis dedicato ad Amazon, disponibile qui.

Friggitrice ad aria: ecco lo sconto che nessuno si aspettava

La friggitrice ad aria è tutt’altro che un prodotto costoso, almeno per quanto ne concerne il modello di cui vi pariamo oggi, infatti il suo listino sarebbe di 99,90 euro, cifra che viene ridotta di ben 30 euro, applicando il coupon che trovate in pagina. Ci teniamo a ricordare che tale coupon deve essere applicato manualmente dal consumatore finale, in caso contrario non potrà essere utilizzato per arrivare a spendere solamente 69 euro. Acquistatela subito a questo link.

Il prodotto ha dimensioni complessivamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 37,1 x 29,25 x 32,8 centimetri, con un peso di 4,7 kg. La maggior parte delle sue componenti possono essere lavate direttamente in lavastoviglie, così da facilitare al massimo le operazioni di pulizia in ogni occasione o indipendentemente dal cibo lavato.