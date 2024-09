Il mese di settembre è il mese dei grandi ritorni dal punto di vista delle promozioni telefoniche per i provider corrisponde al ritorno delle grandi offerte nei loro cataloghi, pensati ovviamente per conquistare gli utenti in modo da indurli a sottoscrivere una nuova offerta per i loro numeri telefonici.

Tra i vari providers ovviamente spicca anche Kena Mobile, l’operatore dei colori gialli come tutti gli altri ogni mese e mette a disposizione delle promozioni pensate per conquistare tutti, negli ultimi tempi sicuramente ha colpito il mercato offrendo svariate possibilità in grado di accontentare le necessità di tutti e farcite di regali per chi decide di attivare una promozione.

L’ultima idea dell’operatore italiano sfrutta il ritorno a scuola per lanciare una promo ricca di possibilità e con due regali per i clienti che scelgono di attivarla, vediamo insieme di cosa si tratta.

La promo sul sito ufficiale

La promo dal nome Back to School ha un costo di 6,99 € al mese e offre a chi lo sottoscrive 130 giga di traffico dati in 4G che aumentano a 230 se si attiva la ricarica automatica abbinati a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, non è finita qui però, infatti il primo mese di rinnovo è completamente gratuito e per di più se decidete di attivarla avrete un buono Amazon da 10 € da spendere come preferite.

Il costo di attivazione sarà poi gratuito se deciderete di fornire i consensi commerciali e se siete utenti che sottoscrivono un nuovo numero o effettuano la portabilità da altri operatori virtuali specifici, altrimenti il costo corrisponderà a tre euro, l’elenco completo degli operatori per la portabilità supportati è presente sul sito ufficiale della promozione.

Dunque se siete interessati vi suggeriamo di procedere immediatamente all’attivazione dal momento che il periodo di ritorno a scuola è terminato dunque l’operatore potrebbe presto rimuovere la promozione del proprio sito Internet.