Che le varie applicazioni legate alla fotografia e ai video traggono ispirazione l’una dall’altra non è un mistero, basti pensare ad esempio quanto fatto da TikTok e Instagram con i loro video in modalità verticale, all’interno di questa categoria rientra senza alcun dubbio anche Google foto, questa applicazione vanta già diverse funzionalità interessanti basate sull’intelligenza artificiale come Magic editor, Magic Eraser e Photo Unblur, a quanto pare, però molto presto a questo pool di funzionalità, se ne aggiungerà una simile alle storie di Instagram.

Questo è quanto emerso dal teardown dall’ultimo Apk corrispondente alla versione 6.90 di Google Foto, tale funzionalità corrisponderebbe a quella dal nome “La mia settimana” che inizialmente lasciava pensare a qualcosa legato alla funzione ricordi, ma che in realtà a quanto pare si tratta di una novità simile alle storie di Instagram.

Simile alle storie

Osservando quanto pubblicato online emerge che la nuova funzione sarà visualizzata all’interno dell’app Google foto in uno specifico riquadro in alto a sinistra con la dicitura “Presentazione della mia settimana”, il tutto con il proprio avatar e un pulsante “+” che ovviamente assolverà la funzione di aggiungere una fotografia, infatti dopo aver selezionato il riquadro gli utenti potranno scegliere quali foto aggiungere proprio come fa Instagram con le sue storie, l’unica differenza sostanziale è che queste ultime non spariranno dopo 24 ore ma andranno a rappresentare le attività delle ultime due settimane.

Una volta caricate le fotografie inerenti la vostra settimana, si potranno poi invitare gli altri utenti Google foto a visionarle e questi ultimi avranno anche la possibilità oltre a visualizzare anche di lasciare i commenti e mi piace alle vostre foto.

Non si sa esattamente quando questa funzionalità arriverà in modo definitivo e globale, certamente non manca molto dal momento che appunto quest’ultima è presente nell’ultima versione disponibile di Google foto e sicuramente verrà presto attivata per tutti.