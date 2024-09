TIM sfida Vodafone con le 3 offerte Power: il prezzo parte da 6 EURO

Le offerte mobili sono sempre disponibili ed è questo che porta gli utenti a scegliere un gestore piuttosto che un altro. Diversi provider hanno deciso di prendere questo periodo sul serio, lanciando opportunità ragguardevoli, piene di contenuti e soprattutto con prezzi molto più bassi del solito. Nessuno credeva che nella mischia potessero buttarsi anche due gestori di solito più costosi rispetto agli altri come Vodafone e TIM eppure eccoli qui.

TIM e Vodafone si sfidano: sono queste le offerte migliori del momento

Partendo da TIM, ci sono tre offerte a far parte della nuova gamma Power, tutte piene di minuti e messaggi ma soprattutto di giga. Questo è l’elenco con tutte le specifiche per ogni promo, partendo dal presupposto che tutte hanno minuti illimitati e 200 SMS:

Power Special : minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 300 giga in connessione 5G . Prezzo mensile: 9,99 € ;

: minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 300 giga in connessione . Prezzo mensile: ; Power Iron : minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 150 giga in connessione 4G. Prezzo mensile: 6,99 € ;

: minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 150 giga in connessione 4G. Prezzo mensile: ; Power Supreme Easy: minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e 200 giga in connessione 4G. Prezzo mensile: 7,99 €.

C’è un appunto da fare, in quanto c’è anche una promozione disponibile su tutte e tre le offerte di TIM. Chiunque dovesse riuscire a sottoscriverle, il primo mese non lo pagherà in quanto è gratuito. Le offerte sono disponibili solo ed unicamente per coloro che vengono da un gestore virtuale o da Iliad. Gli stessi canoni sono richiesti anche da Vodafone.

Le due offerte del gettone anglosassone si chiamano Silver ed offrono il meglio al loro interno. La prima costa 7,99 € e permette di avere 100 giga in 4G oltre a minuti illimitati e 200 SMS. La seconda invece offre 150 giga in 4G e costa 9,99 € al mese. Solo il primo mese, queste due soluzioni costano 5 €.