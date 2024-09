GoogleFit, l’app di monitoraggio della salute, ha ricevuto un aggiornamento per Android. Quest’ultimo prevede l’ introduzione di funzionalità innovative e davvero molto utili. Molti avevano ipotizzato che l’acquisizione di Fitbit avrebbe potuto segnare la fine dell’applicazione. Ma con questo recente sviluppo Google sembra invece voler rilanciarla. La novità principale è la possibilità di misurare la frequenza cardiaca e respiratoria direttamente dallo smartphone. Ciò è possibile utilizzando la fotocamera del dispositivo. Attraverso questa, infatti, la piattaforma guida l’utente a posizionare il dito sull’obiettivo per iniziare la misurazione. Un indicatore visivo aiuta a completare correttamente la procedura.

Google Fit: nuove opzioni per la modalità “Camminata veloce” e conferme sulla versatilità dell’app

Tale funzione, al momento, è disponibile solo per alcuni modelli selezionati. Tra cui i più recenti Pixel. Anche se è previsto che la compatibilità venga estesa a ulteriori dispositivi Android nei prossimi mesi. Coloro che hanno già testato questa opzione segnalano risultati estremamente simili a quelli registrati con uno smartwatch. Le prove finora condotte dimostrano infatti che i valori ottenuti tramite la fotocamera sono affidabili. Quasi identici a quelli raccolti da dispositivi indossabili.

Oltre alle nuove funzionalità per il monitoraggio della salute, Google Fit ha introdotto anche alcuni miglioramenti per la modalità di allenamento “Camminata veloce”. Gli utenti possono ora personalizzare il ritmo della camminata, senza dover seguire una velocità preimpostata. Questa aggiunta rende l’allenamento più flessibile, adattandosi alle esigenze individuali di ciascuna persona. Il tutto è pensato dunque per offrire un’esperienza sempre più personalizzata. Così da rendere l’app ancora più competitiva sul mercato delle piattaforme per il fitness.

Nonostante la concorrenza di altri colossi nel settore, Google Fit dimostra di essere un’alternativa solida. Con queste opzioni d’uso rinnovate e sempre più precise, si conferma una scelta valida per chi desidera monitorare la propria attività fisica in modo semplice e immediato. Direttamente dal proprio smartphone e con un semplice click.