WindTre torna alla ribalta con una delle sue promozioni più apprezzate dagli utenti, la “GO 150 XS 5G”. Quest’ ultima sarà proposta per un periodo limitato a un prezzo estremamente competitivo. A soli 5,99 euro al mese, infatti l’ offerta mette a disposizione dei suoi clienti un pacchetto ricco e completo. Assolutamente ideale per chi è alla ricerca di una tariffa conveniente senza sacrificare la quantità di servizi offerti. Esso include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, di rete mobile o fissa, permettendo così una gestione flessibile delle comunicazioni, in ambito lavorativo e personale.

WindTre: offerta riservata a clienti provenienti da altri operatori

Oltre ai minuti illimitati, gli utenti potranno usufruire di 50 SMS da inviare verso qualsiasi numero. Un vantaggio non scontato in un’epoca in cui la messaggistica istantanea è predominante, ma dove gli SMS restano comunque utili per alcuni contesti specifici, come conferme e notifiche. Ma il suo grande punto di forza è sicuramente la quantità di traffico dati messa a disposizione. Si parla infatti di 150GB di internet, disponibile su rete 5G. Ciò consente una navigazione veloce e stabile. Ottima per chi utilizza il proprio smartphone per attività che richiedono una connessione rapida. Come ad esempio lo streaming video, il gaming online o il download di file di grandi dimensioni. La rete 5G, infatti, garantisce prestazioni superiori rispetto alla 4G. In quanto riduce i tempi di attesa per il caricamento e migliora notevolmente l’esperienza complessiva di navigazione.

È importante sottolineare che tale promozione di WindTre non è aperta a tutti. Ma è riservata esclusivamente a chi effettua la portabilità del proprio numero da specifici operatori. Nello specifico, possono aderire gli attuali clienti di Iliad, CoopVoce, PosteMobile e Tiscali. Questa strategia mira chiaramente a sottrarre clienti alla concorrenza. Offrendo loro un pacchetto altamente competitivo e un prezzo decisamente contenuto rispetto alle offerte standard presenti sul mercato. La sua attivazione richiede quindi la migrazione del numero da uno di questi gestori. Operazione che può essere effettuata comodamente online o nei punti vendita.

WindTre, con questa mossa, continua a posizionarsi come uno dei principali protagonisti del mercato della telefonia mobile in Italia. L’ azienda punta infatti su un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso per attrarre nuovi iscritti.

In più, il supporto clienti fornito dall’operatore è sempre disponibile per fornire assistenza sulla portabilità e le modalità di attivazione dell’offerta, rendendo il passaggio all’operatore il più semplice possibile.