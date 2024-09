Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento One UI 6.1.1 in Italia, estendendolo ai Galaxy Z Flip5, GalaxyZ Fold5 e GalaxyTab S9. Questo è stato lanciato inizialmente in Corea del Sud, ed i GalaxyS24 sono stati i primi dispositivi a riceverlo. Ma ora, anche i modelli europei si preparano ad accogliere il nuovo firmware. A tal proposito è previsto che per il GalaxyZFold5 arrivi a breve.

Tale innovazione porta con sé una serie di novità e miglioramenti rilevanti. Infatti i possessori degli smartphone sopra citati ora avranno accesso a nuove funzionalità. Tra cui gli sfondi GalaxyAI per il display esterno, una caratteristica già vista sul modello Z Flip6. Ma non è finita qui. È prevista anche la possibilità di visualizzare gli sfondi in modalità Always On per cinque secondi. Anche i tablet della serie Galaxy Tab S9 sono inclusi nel lancio, con altre novità che includono le patch di sicurezza di agosto 2024.

Novità e miglioramenti con One UI 6.1.1 in arrivo per i Galaxy

L’aggiornamento One UI 6.1.1 introduce, come detto, diverse nuove funzionalità, tra cui il potenziamento delle capacità di Galaxy AI. Gli utenti possono ora trasformare schizzi semplici in opere d’arte e creare ritratti unici utilizzando stili generati dall’ intelligenza artificiale. In più, il nuovo Composer della tastiera Samsung facilita la scrittura automatica basata su brevi frammenti di testo. Anche la traduzione in tempo reale delle chiamate è stata estesa a GoogleMeet e WhatsApp. Ulteriori miglioramenti includono la traduzione di testi nelle immagini tramite SamsungInternet e la modalità di Interpreter per tradurre conversazioni unidirezionali.

Tra le aggiunte disponibili si segnala anche la possibilità di trasformare registrazioni vocali in note e di tradurre e riassumere PDF senza convertirli preventivamente. Gli utenti possono anche monitorare i livelli di energia e ottenere analisi dettagliate del sonno tramite SamsungHealth. Le nuove funzionalità includono miglioramenti alla produttività, come la gestione semplificata dei file e la creazione di collegamenti nella schermata home. La modalità di risposta alle chiamate può ora essere impostata su vivavoce per default. Insomma, in poche parole possiamo affermare con estrema sicurezza che quest’ ultimo aggiornamento porta con sé una serie di vantaggi e ottimizzazioni che ampliano le capacità di un gran numero di dispositivi Galaxy.