Vita sulla Terra: potrebbe essere stata la polvere cosmica a crearla

Una delle più grandi domande che l’umanità si è sempre posta riguarda come è nata la vita sulla Terra. Sono state fatte diverse ipotesi, da quelle che vanno in ambito religioso fino a quelle in ambito scientifico, provate anche da diversi indizi raccolti nel corso degli anni dai vari scienziati. Ultimamente però ci sarebbe stato un nuovo studio pubblicato che avrebbe portato agli occhi del pubblico una nuova ipotesi. Stando a quanto riportato, infatti sarebbe stata la polvere cosmica ad aver giocato un ruolo fondamentale per generare vita sul pianeta.

Come riferisce lo studio, la polvere cosmica avrebbe generato e fornito gli ingredienti fondamentali per la vita. A poter dare luogo al tutto ci avrebbe pensato proprio questo particolare elemento, il quale fornirebbe anche la spiegazione rispetto ad un dubbio che gli scienziati si sono sempre posti.

Polvere cosmica per generare la vita sulla Terra: ecco il nuovo studio

Gli scienziati si sono sempre posti un quesito: come è possibile che si sia generata la vita su un pianeta sul quale mancano elementi fondamentali per la chimica prebiotica? Proprio per questo la teoria ha portato diversi ricercatori a fare un’ipotesi: gli elementi necessari per la creazione della vita sarebbero potuti arrivare proprio dallo spazio, il tutto mediante la polvere cosmica.

Proprio questo materiale di tipo granulare potrebbe aver portato costantemente degli elementi utili sulla superficie della Terra. La polvere si sarebbe accumulata tra le 100 e le 10.000 volte in quantità superiore rispetto a quanto accade oggi. Sarebbe proprio in questo modo che la vita avrebbe proliferato sul pianeta.

“Diversamente dagli oggetti più grandi, l’afflusso di polvere cosmica verso la Terra rimane praticamente stabile su base annua. Inoltre, alcuni granelli di polvere cosmica attraversano l’atmosfera terrestre in modo relativamente indenne, conservando una percentuale più elevata di elementi primitivi rispetto ai corpi di maggiori dimensioni“.