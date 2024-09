Samsung si sta mettendo in moto per sposare a pieno la causa Intelligenza Artificiale, la nota azienda tecnologica si è messa in moto infatti per produrre componenti IA Ready e ora è arrivato il momento delle memorie, nel dettaglio stiamo parlano delle nuove QLC V-NAND di 9a gen per AI, le eredi dei moduli TLC che per lungo tempo hanno costituito uno standard.

L’azienda si è impegnata a migliorare letteralmente ogni dettaglio delle specifiche di queste memorie introducendo tecnologie nuove e proprietarie di Samsung per incrementare al contempo prestazioni, durata ed efficienza energetica.

Non si sa ancora quando arriveranno sul mercato però ormai sembra tutto pronto per la loro introduzione nelle varie componenti che ne hanno bisogno, vediamo cosa arriva di nuovo e cosa sono le tecnologie proprietarie introdotte.

Le tecnologie messe in campo da Samsung