Da settembre 2024, TIM ha introdotto nuove ed interessanti promozioni per i clienti di rete mobile che attivano l’opzione TIMClub. Quest’ ultima, disponibile dal 10 giugno 2024 al costo di 9,99€, consente l’accesso a vari servizi gratuiti, per un periodo limitato, e a promozioni riservate. Tra queste, la possibilità di attivare il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport Light a un prezzo scontato di 7 euro al mese. Ciò grazie al pagamento dilazionato in 12 mensilità.

Dettagli su TIM Club e le condizioni di finanziamento TIMFin

L’offerta proposta, oltre a TIMVISION, include anche l’accesso al piano DAZN Goal Pass, Disney+ con pubblicità e un abbonamento a Infinity+. La promozione è riservata ai clienti che acquistano a rate smartphone o altri prodotti tecnologici tramite finanziamento TIMFin. Ma è disponibile anche tramite canali digitali e nell’app MyTIM. L’attivazione del TIMClubPromo, che in alcuni casi viene offerta gratuitamente anziché a 9,99€, consente inoltre di accedere a ulteriori vantaggi legati alla rete mobile 5G e altri servizi aggiuntivi. Come ad esempio Disney+ per 3 mesi.

TIMClub è attivabile esclusivamente dai clienti di rete mobile. Tale soluzione offre la possibilità di usufruire di promozioni per un periodo di tre mesi. Tra i servizi gratuiti inclusi, vi sono l’opzione 5G Ultra, Google One da 100GB, TIM-Navigazione Sicura 360 e TIM-One Number, tutti attivabili gratuitamente per un periodo limitato. Al termine di questi tre mesi, i servizi si rinnovano automaticamente a pagamento, a meno che non vengano disattivati.

Per quanto riguarda il finanziamento TIMFin, l’operatore offre condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti a rate. Ciò insieme alla possibilità di ottenere sconti aggiuntivi grazie all’attivazione di TIMClub. Ad ogni modo, in caso di cessazione della linea o di mancata attivazione del prodotto finanziato, il cliente potrebbe dover affrontare costi aggiuntivi. Le condizioni del finanziamento richiedono un’attenta lettura del contratto, per evitare sorprese riguardo agli interessi e alle rate finali.