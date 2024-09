Vodafone supera Iliad e i virtuali con le SILVER da 7 EURO

Con Vodafone riuscire a portare a casa il meglio è sempre possibile anche se bisogna sfruttare i momenti migliori. Dopo un periodo passato a soccombere per colpa dei gestori virtuali e di Iliad, il provider anglosassone è tornato in campo con due offerte imbattibili. Per chi non lo sapesse, infatti sono ancora disponibili le celebri offerte Silver, piene di contenuti e con prezzi molto accessibili anche per i più restii.

L’obiettivo è quello di stupire il pubblico, sia con i contenuti delle promozioni mobili che con l’attività promozionale che comprende dei regali. Questa volta dunque, Vodafone è riuscita in tutti i suoi intenti, mettendo a disposizione del suo pubblico e il meglio sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della promozione stessa.

Vodafone batte tutti con le sue Silver nuove: ecco i prezzi

Passando a quello che c’è all’interno delle offerte, non si può negare che siano vantaggiose in quanto costano poco ed offrono tanto. Già con la prima Silver, Vodafone riesce a garantire agli utenti 100 giga in 4G per navigare in Internet ma non finisce qui. Ci sono infatti anche minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e tutto per un totale di soli 7,99 € mensili. La seconda soluzione mobile è ugualmente vantaggiosa, siccome permette di avere gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G. Proprio per questo motivo costa 9,99 € al mese, prezzo comunque accessibile rispetto agli standard passati del gestore.

Queste soluzioni mobili possono essere sottoscritte solo da coloro che decidono di lasciare il loro gestore virtuale o Iliad. Queste infatti sono le aziende a cui Vodafone ha dichiarato guerra nell’ultimo periodo. Stando poi a quanto riportato, solo per il primo mese gli utenti potranno avere un privilegio: le offerte costeranno solo 5 €. Da ricordare poi che c’è la possibilità di ottenere altri 50 giga per navigare sul web ogni mese: basta scegliere SmartPay gratis ed il gioco sarà fatto.