Le occasioni si sprecano direttamente su Amazon, oggi vi parliamo dell’ultima promozione che vede coinvolgere un monitor da gaming di ultima generazione, prodotto direttamente da Dell, azienda leader nel settore, raggiunge una diagonale di 27 pollici (modello G2724D), con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel.

La tecnologia utilizzata per la sua realizzazione è IPS LCD, con un tempo di risposta di solo 1 millisecondo, ottimo proprio per quanto riguarda la reattività in ambito gaming, con un refresh rate che può raggiungere anche i 165Hz, per godere della massima fluidità in fase di utilizzo. La tecnologia AMD FreeSync Premium, oltre a NVIDIA G-SYNC, lo rende il compagno ideale per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così avrete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis sul vostro smartphone.

Monitor Dell in promozione Amazon

Il prodotto può essere acquistato in questi giorni ad un prezzo veramente conveniente, infatti dovete sapere che il suo listino di 319 euro è stato ridotto del 20%, così da arrivare a poter spendere solamente 255 euro. L’occasione è davvero ghiotta, è presente garanzia legale della durata di 24 mesi, per l’acquisto vi potete collegare qui.

Nella parte posteriore si può trovare una buona dotazione di connettori, utilissimi per godere della massima versatilità e usabilità quotidiana, essendo comunque presenti HDMI e due DisplayPort. Il rispetto della gamma cromatica è massimo, con il supporto a HDR400, oltre al supporto al 99% della gamma sRGB. Le dimensioni del monitor sono tutt’altro che impossibili, raggiungendo per la precisione 20,02 x 61,19 x 39,35 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 3,66kg. La base di appoggio è centrale, sufficientemente grande per ospitare sulla parte superiore altri oggetti, ma non troppo spessa da rendere difficile il posizionamento degli stessi. Per maggiori informazioni in merito, vi consigliamo di aprire quanto prima il link inserito poco sopra.