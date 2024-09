ASUS sta lavorando al suo nuovo smartphone gaming. Il nome del dispositivo dovrebbe essere ROG Phone 9 e secondo alcune indiscrezioni sembra essere molto promettente. Le informazioni sono trapelate da alcuni dei leaker più affidabili che hanno pubblicato su Weibo quanto emerso sul nuovo dispositivo ASUS.

ASUS ROG Phone 9: emersi i primi dettagli

Secondo i primi leak emersi online, sembra che il display del nuovo dispositivo risulterà migliorato. Lo schermo dell’ASUS ROG Phone 8 era un Samsung E6 OLED LTPO con 6,78 pollici. Il refresh variabile 1~120 Hz e risoluzione FHD+. Mentre la luminosità di picco arriva a 2.500 nit. Il tutto con una fedeltà cromatica particolarmente elevata. Si tratta di valori decisamente interessanti e spinge in molti a chiedersi come ASUS potrebbe migliorare tale assetto sui nuovi dispositivi mobili in arrivo.

Anche il chip del nuovo ROG Phone 9 farà parte di una nuova generazione, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Un upgrade prevedibile che è stato già annunciato alcuni mesi fa. Una conferma che risulta essere particolarmente interessante. Secondo quanto riportato dalla fonte su Weibo lo smartphone presenterà una variante per quanto riguarda il taglio della memoria. Tra i quali, uno dei due va “oltre l’overkill” con 24GB di RAM e l’archiviazione interna da 1TB.

Il dispositivo presenterebbe un codice modello ASUSAI2501A. Tale informazione indica che la velocità di ricarica potrebbe rimanere presumibilmente la stessa di quella presente sul ROG Phone 8. Si tratta, dunque di 65 W. Per quanto riguarda la ricarica wireless per il momento non ci sono informazioni certe. Sul precedente dispositivo era una caratteristica presente che raggiungeva al massimo 15W. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà invece sul nuovo dispositivo.

Infine, nello screenshot pubblicato dalla fonte su Weibo riguardo il nuovo smartphone ASUS viene ipotizzata la presenza della certificazione 3C. Ovvero la China Compulsory Certification. Anche se la fonte risulta essere affidabile è importante sottolineare che per essere certi sull’assetto del nuovo smartphone è necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte di ASUS.