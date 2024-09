Tra i migliori produttori di dispositivi da gaming spicca senza ombra di dubbio Logitech, azienda capacissima di mettere sul mercato device di alta qualità, come nel caso delle Logitech G Pro X Se, cuffie da gaming con cavo e microfono integrati, così da risultare molto più versatili e facili da utilizzare di tanti altri prodotti in commercio.

Compatibili con DTS:X 7.1, per un audio decisamente vario e di qualità, presentano al proprio interno un driver da 50 millimetri, compatibile anche con DAC USB, integrando una scheda audio USB esterna, utile per attivare blue voice e DTS: cuffie. Il prodotto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi console o computer in commercio, senza presentare differenze particolari o vincoli legati alle funzioni che sono raggiungibili.

Logitech, le cuffie sono quasi gratis

Il prezzo di questo ottimo paio di cuffie è molto più basso di quanto potreste mai immaginare, poiché a tutti gli effetti avrete l’occasione di farle vostre con un esborso finale di soli 71,99 euro. La riduzione applicata da Amazon corrisponde a circa il 24% del valore originario di listino, che ricordiamo essere di 94,99 euro. Collegatevi qui per acquistarle.

L’impedenza di 35 Ohm le rende molto versatili e di qualità, anche grazie alla presenza del microfono staccabile da 6 millimetri, con tecnologia Blue VO!CE in tempo reale, al cui interno possiamo trovare anche un riduttore di rumore, il compressore e non solo. Le cuffie sono realizzate per risultare resistenti nel corso del tempo, data la presenza di una forcella in alluminio ed una fascia superiore in metallo, a cui fanno da corollario le imbottiture in memory foam con similpelle. L’utente potrà equalizzare il suono sfruttando l’applicazione dedicata, o anche la memoria integrata per il salvataggio del preset preferito.