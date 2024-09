In questi giorni di metà Settembre, su Amazon, in attesa di conoscere le nuove offerte del weekend di grandi sconti pensato dalla stessa azienda americana, ecco arrivare una serie di promozioni da non perdere, come quella applicata direttamente su un mini PC prodotto da NiPoGi.

Il modello AK1 Pro rientra alla perfezione nella volontà ridottissima di spesa da parte del consumatore finale, a patto che comunque sia disposto a qualche piccola rinuncia, per quanto ne concerne il comparto tecnico. Sotto il cofano, ad esempio, si può trovare un processore Intel Core N5105 di 11esima generazione, che viene completato dalla presenza di 8GB di RAM DDR4 ed una memoria interna di 256GB.

Mini PC: la promozione è da pazzi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è tutt’altro che impegnativo, a differenza di quanto si potrebbe credere o pensare, infatti l’utente lo può fare proprio con un esborso finale di soli 149 euro, sempre approfittando della solita garanzia legale della durata di 24 mesi che va a coprire tutti i possibili difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Può essere vostro direttamente a questo link.

Il prodotto non manca di presentare al proprio interno anche una buona connettività wireless, come il WiFi dual band di ultima generazione, oppure il bluetooth 4.2, così da facilitare il collegamento di accessori esterni di vario genere. Nella parte posteriore è possibile trovare un’ottima connettività fisica: doppia porta HDMI per il collegamento di due monitor in 4K, passando poi per USB-A multiple, jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o microfono esterno, e molto altro ancora. Tutto questo in dimensioni relativamente contenute, se considerate che comunque può raggiungere i 14 x 14 x 5 centimetri, ed un peso di soli 800 grammi.